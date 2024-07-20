ЭКСПЕРТ Наращивание ресниц может быть очень опасным

Длинные и густые ресницы сейчас в моде, но стоят ли они затрат и риска для здоровья? Профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор говорит ,что наращивание ресниц может быть опасно.

Он пояснил, что натуральные ресницы выполняют важные функции. Глаз подвергается воздействию непогоды, поэтому он является окном для проникновения бактерий и вирусов в организм, что потенциально может привести даже к смерти.

«Ресницы защищают наши глаза, отводя воздух от поверхности глазного яблока, не допуская попадания в глаза частиц, находящихся в воздухе, заставляя нас моргать», - говорит профессор.

Наращивание ресниц представляет собой отдельные волокна, которые прикрепляются к каждой натуральной ресничке.

Наращенные ресницы могут быть изготовлены из шелка, шерсти норки или лошадей, а также из нейлона и пластика. Эти реснички крепятся с помощью клея, что может вызвать проблемы, говорит эксперт.

Большинство мастеров проводят тест на аллергию, однако даже при отсутствии реакции химические вещества в клее все равно могут раздражать чувствительную область глаз, а вес клея может вызвать раздражение на глазах.

Согласно одному исследованию, более 60% женщин сообщили о кератоконъюнктивите – заболевании глаз, которое включает одновременное воспаление роговицы и конъюнктивы – после попадания клея для ресниц в глаза. В том же исследовании сообщалось, что у 40% женщин была аллергическая реакция на клей.