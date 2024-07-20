Умерла возлюбленная Клинта Иствуда, которая была младше его на 33 года

Возлюбленная американского актера Клинта Иствуда Кристина Сандера умерла в возрасте 61 года, сообщает Daily Mail. 94-летний артист подтвердил ее кончину и подчеркнул, что ему будет очень ее не хватать. Пара была в отношениях с 2014 года.

Никакой дополнительной информации о смерти Кристины не поступит, поскольку Иствуд скорбит о потере в частном порядке. Иствуд и Сандера познакомились в 2014 году, когда она работала хостес в ресторане отеля Иствуда Mission Ranch в Калифорнии.

Несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, их роман быстро расцвел. Об их отношениях было мало что известно, но Сандера поддерживала Иствуда на различных кинопремьерах и церемониях вручения наград. Ее дебют на красной дорожке со звездой состоялся на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году, где его драма «Американский снайпер» была представлена в шести номинациях.

По словам инсайдеров, в 2014 году она переехала в особняк актера. Пара начала встречаться через год после того, как Иствуд развелся со своей второй женой Диной после 17 лет брака.