Проходящая курс химиотерапии Кейт Миддлтон сделала новое заявление

Кейт Миддлтон проявляет социальную активность: на днях она поддержала идею сделать отдых на природе доступным большему количеству людей. Всего через несколько дней после своего второго публичного появления в этом году на Уимблдоне, продолжая проходить курс лечения от рака, принцесса Уэльская 18 июля опубликовала послание, посвященное открытию двух новых садов в Музее естественной истории в Лондоне, королевским покровителем которых она является. Принцесса Уэльская рассказала о важности природы и ее исцеляющей силе.

«Я всецело поддерживаю стремление музея создать особое пространство, которое побуждает людей всех возрастов воссоединяться с природой и узнавать больше о том, как мы можем защитить наш естественный мир, - написала 42-летняя принцесса Кейт. - Я знаю, что природа способна поддерживать наше развитие и благополучие, принося нам радость и помогая нам сохранять физическое, умственное и духовное здоровье. Я надеюсь, что эти сады будут вдохновлять и преобразовывать тысячи людей, которые их посещают».

О покровительстве принцессы Кейт Музею естественной истории было объявлено в 2013 году. Тогда дворец заявил, что эта роль отражает ее интерес к миру природы, и музей стал любимым местом ее троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Принцесса Уэльская в марте объявила, что проходит лечение от рака, и во второй раз в этом году появилась на публике на Уимблдоне вместе со своей дочерью принцессой Шарлоттой и сестрой Пиппой Миддлтон 14 июля. Зрители встали со своих мест и аплодировали стоя, когда она проходила в Королевскую ложу.

«Это дало ей вдохновение. Она пережила что-то ужасное и стрессовое, и крайне важно получить такие вдохновляющие эмоции, которые придают смелости и энергии, чтобы двигаться вперед», - сообщил инсайдер дворца изданию People после посещения Кейт турнира, пишет Hello.