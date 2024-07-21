ГОРОСКОП НА 21 ИЮЛЯ Близнецов ждут необычные знакомства, а Овны могут стать жертвами обмана: что ждать от воскресенья

Весы

Начало дня может быть довольно неудачным. В это время сложно принять верные решения: вам не всегда удается правильно оценить ситуацию, понять, каково реальное положение дел. Стоит прислушаться к советам. Часто люди со стороны видят то, чего вы не заметили. Зато во второй половине дня влияние позитивных тенденций будет сильным. Вас ждет много приятных моментов. Вероятны удачные совпадения, встречи, благодаря которым вы сможете осуществить то, о чем давно задумали. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Скорпион

Благоприятный день, хоть и беспокойный. Вы чаще обычного переживаете по мелочам, придаете значение тому, на что в другое время не обратили бы внимания. Многих Скорпионов раздражает, что приходится заниматься несколькими делами сразу. Удивительным образом представителям знака при этом удается ничего не перепутать и не забыть. Вероятны перемены в отношениях с окружающими. Знакомые могут проявить себя с неожиданной стороны, приятно удивив вас. Неожиданно просто будет общаться с человеком, который прежде неохотно шел на контакт.

Стрелец