ГОРОСКОП НА 21 ИЮЛЯ Близнецов ждут необычные знакомства, а Овны могут стать жертвами обмана: что ждать от воскресенья

Яркий, насыщенный день. Скучать не придется даже тем, кто будет заниматься привычными, давно знакомыми делами. Неожиданности, по большей части приятные, вероятны во всех сферах жизни. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с окружающими. Если долго не удавалось положить конец спорам, найти общий язык, сегодня это может получиться. Значительных успехов можно добиться там, где требуются фантазия, находчивость, творческий подход, пишет Dvorec.
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Овен
В начале дня стоит быть осторожнее. Вы склонны выдавать желаемое за действительное, принимать опрометчивые решения. Вероятны ошибки; к счастью, вы вовремя заметите их и постараетесь исправить. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Становится проще достичь поставленных целей, справиться со сложными делами. Будет шанс найти влиятельных союзников, договориться о совместных действиях с людьми, которые на многое способны. С вами интересно; многие захотят познакомиться поближе.
Телец
Благоприятный день. Он едва ли принесет серьезные проблемы и уж точно обойдется без событий, о которых пришлось бы пожалеть. Многое складывается удачно, и вам нужно лишь воспользоваться открывшимися возможностями. Тельцы будут добиваться успехов в делах, с которыми прежде не могли справиться. Этот день отлично подходит для общения с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. Отношения заметно меняются к лучшему, можно положить конец долгим спорам, взаимным претензиям и обидам. Возможно начало дружеских или романтических отношений.
Близнецы
Отличный день для начала новых дел. Вы быстро справляетесь там, где раньше не получалось, решаете сложные вопросы, не допускаете серьезных ошибок. Возможны удачные совпадения, а также события, которые подскажут вам, куда двигаться дальше. Не возникнет проблем в общении. Вы отлично ладите с самыми разными людьми, ко всем находите подход, хотя иногда это и требует усилий. Будет шанс восстановить связи, которыми вы когда-то дорожили. Вторая половина дня подходит для обсуждения семейных планов. Родственники поддержат многие ваши начинания.
Рак
Старайтесь не реагировать на мелочи слишком остро, не принимать близко к сердцу события, которые вряд ли сыграют важную роль в вашей жизни. Стоит быть разборчивее в контактах, по возможность ограничить общение с людьми, которые часто критикуют вас, сбивают с толку, выводят из равновесия. Это подходящий день для полезных дел, где вам не требуется чья-то помощь. Вы многого добьетесь, если не станете тратить время на долгие обсуждения, споры о незначительных деталях. Вечером возможны денежные поступления.
Лев
Плодотворный день. Вы успеете сделать гораздо больше, чем ожидали, даже если не будете особенно торопиться. Многие готовы предложить помощь, поддержать ваши начинания. Возможны необычные встречи, не исключено знакомство с человеком, у которого вы многому научитесь. День хорошо подходит для решения финансовых вопросов. Будет шанс заключить выгодную сделку. Вероятны удачные покупки, можно приобретать подарки для близких. Вечер подходит для встречи с любимым человеком, романтической прогулки, свидания в каком-то необычном месте.
Дева
Не спешите. Вы добьетесь отличных результатов, если будете действовать осторожно, не станете принимать важные решения сгоряча. Будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше, и вы не упустите его. Некоторые Девы поймут, как изменить к лучшему отношения, которые складывались напряженно, восстановить старые деловые связи. Старайтесь избегать переутомления во второй половине дня. Это не лучшее время для занятий, связанных с серьезными физическими усилиями. Обсуждать какие-то серьезные вопросы в это время тоже нежелательно. Спокойный отдых вам не помешает.
Весы
Начало дня может быть довольно неудачным. В это время сложно принять верные решения: вам не всегда удается правильно оценить ситуацию, понять, каково реальное положение дел. Стоит прислушаться к советам. Часто люди со стороны видят то, чего вы не заметили. Зато во второй половине дня влияние позитивных тенденций будет сильным. Вас ждет много приятных моментов. Вероятны удачные совпадения, встречи, благодаря которым вы сможете осуществить то, о чем давно задумали. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Скорпион
Благоприятный день, хоть и беспокойный. Вы чаще обычного переживаете по мелочам, придаете значение тому, на что в другое время не обратили бы внимания. Многих Скорпионов раздражает, что приходится заниматься несколькими делами сразу. Удивительным образом представителям знака при этом удается ничего не перепутать и не забыть. Вероятны перемены в отношениях с окружающими. Знакомые могут проявить себя с неожиданной стороны, приятно удивив вас. Неожиданно просто будет общаться с человеком, который прежде неохотно шел на контакт.
Стрелец
Трудно сохранять самообладание, а ведь именно оно сегодня совершенно необходимо для того, чтобы принять правильное решение, не допустить ошибки и не испортить отношения, которыми вы дорожите. Проще будет Стрельцам, обладающим значительным жизненным опытом и сделавшим верные выводы из промахов, допущенных раньше. Хороший день для занятий, требующих творческого подхода. У вас хорошо получается придумывать что-то новое. Появляются такие идеи, которые больше никому не пришли бы в голову. Многие готовы поддержать ваши начинания.
Козерог
Смотрите на вещи реалистично; сегодня это необходимо, чтобы добиться успеха. Не переоценивайте свои возможности, особенно если речь идет о работе. Прежде, чем приниматься за что-то новое, убедитесь, что старые дела благополучно завершены. Иначе суета и неразбериха могут привести к ошибкам. День хорошо подходит для общения с близкими людьми. Они не только поддерживают вас, но и дают отличные советы. Вечер подходит для поездки. Не обязательно отправляться на край света, вам просто полезно будет сменить обстановку.
Водолей
Подходящий день для этого, чтобы строить и обдумывать планы. Чем они смелее и оригинальнее, тем лучше. Окружающих часто удивляют ваши идеи, у многих возникают сомнения, что задуманное вообще можно реализовать. Не слушайте скептиков! Начинайте действовать самостоятельно, и вскоре у вас появятся помощники. Будет много неожиданных и приятных встреч. Не исключено, что вас пригласят на какие-то импровизированные праздники, необычные развлекательные мероприятия. Будет весело. Не исключены приятные знакомства.
Рыбы
Отличный плодотворный день. Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для окружающих. Некоторые Рыбы вернутся к старым планам, поняв, что наступил подходящий момент для их воплощения в жизнь. Интуиция не подводит, благодаря ее подсказкам вы правильно расставите приоритеты и не потратите время напрасно. В первой половине дня вы вряд ли будете расположены к общению, зато вторая отлично подходит для встреч и разговоров с самыми разными людьми. Вы со многими способны подружиться.