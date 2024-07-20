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«Желудок полон, а выхода нет!» Посетительница рассказала, что после ужина в Ikea оказались в ловушке

Хевели Туйск
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Фрикадельки из Ikea. Иллюстративный снимок.
Фрикадельки из Ikea. Иллюстративный снимок. Фото: Joakim Klementi / Postimees

Пользовательница Reddit, недавно посетившая шведский ресторан Ikea, рассказывает, что с трудом нашла выход из ресторана. «Я заметила, что некоторые клиенты бегают туда-сюда в панике, так как время уже почти подошло к закрытию», - говорит она.

Некоторое время назад в социальной сети Reddit появился пост, в котором одна женщина спрашивает у других совета, как быстрее всего выйти из Ikea.

«Я не ходила в Ikea с тех пор, когда мне несколько раз нужно было срочно купить небольшой товар, но каждый раз мне приходилось долго ориентироваться в секциях магазина», - объясняет женщина, почему редко посещает этот магазин.

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