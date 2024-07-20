«Желудок полон, а выхода нет!» Посетительница рассказала, что после ужина в Ikea оказались в ловушке

Некоторое время назад в социальной сети Reddit появился пост, в котором одна женщина спрашивает у других совета, как быстрее всего выйти из Ikea.

«Я не ходила в Ikea с тех пор, когда мне несколько раз нужно было срочно купить небольшой товар, но каждый раз мне приходилось долго ориентироваться в секциях магазина», - объясняет женщина, почему редко посещает этот магазин.