ФОТО Эстонская красотка готовится к осенним соревнованиям: о такой талии можно только мечтать!

«До первого соревнования осталось десять недель», - пишет в социальных сетях Кристин-Амани Кивикас. Эстонская спортсменка демонстрирует подписчикам свой идеальный пресс.

22-летняя Кивикас этой осенью будет представлять Эстонию на соревновании IFBB Miss Fit Model Europe в Испании.

«Прекрасное завершение сезона», - восторгалась Киивикас в ноябре прошлого года, когда заняла первое место в категории «Фит-модель» на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB в Санта-Сусанне (Испания).

«Мне было все равно, какого цвета будет медаль, просто для меня было важно получить ее на международном соревновании. А то, что я получила золото... Я просто начала плакать», - сказала тогда спортсменка, сдерживая слезы.

В декабре 2021 года Кивикас родила сына Йохана-Эвена. «Когда я ждал малыша, мой отец сказал мне такую ​​фразу: "Амми, если захочешь, сможешь соревноваться еще много-много раз и воплотить свои мечты в реальность!". В тот момент я даже представить себе не могла, что через два года снова буду на сцене», - радуется спортсменка.

«После рождения сына вернуться в спорт так мощно, снимаю шляпу!» - отец Кристин, бодибилдер Отт Киивикас гордится успехами дочери.