Меган Маркл не разговаривает с отцом после скандала перед ее свадьбой, а Томас Маркл до сих пор так и не встретился со своими внуками- принцем Арчи и принцессой Лилибет.
Меган Маркл не поздравила отца с 80-летием: что известно о семейной ссоре
Томас Маркл 18 июля отметил свой 80-летний юбилей. Он уже многие годы не общается со своей знаменитой дочерью Меган, сообщает Еxpress.
Известно, что супруга принца Гарри не общалась со своим отцом Томасом с 2018 года и, по всей видимости, не поздравила его с днем рождения.
Happy 80th Birthday to Thomas Markle— MeghansMole©️ (@MeghansMole) July 18, 2024
The man who paved the way for Meghan Markle & put her on the path to meet celebrities
The man who paid for her entire existence & used to be so loved by his own daughter until she met a dimwitted prince
It wasn’t Doria “cell block 6”… pic.twitter.com/okGzNt9U9V
У герцогини Сассекской когда-то были близкие отношения с папой, несмотря на то, что он расстался с ее матерью Дорией Рэгланд, когда она была совсем маленькой.
Почему Меган Маркл поссорилась со своим отцом
Однако все начало рушиться после того, как новость о ее помолвке с принцем Гарри стала достоянием общественности, поскольку незадолго до их свадьбы в мае 2018 года выяснилось, что Томас Маркл подделал фотографии папарацци.
Утверждалось, что он организовал съемку, чтобы улучшить свой публичный имидж. Однако эта идея имела обратный эффект, поскольку вместо этого сильно опозорила Кенсингтонский дворец.
Тогда, чтобы сгладить неприятную ситуацию сводная сестра Меган Саманта Грант, которая также живет отдельно от герцогини, взяла на себя ответственность за скандал с папарацци в социальных сетях, написав: «Плохие отзывы в прессе о том, что мой отец делает постановочные фотографии, - это моя вина. СМИ несправедливо выставляли его в плохом свете, поэтому я предложил ему сделать позитивные фотографии ради собственной выгоды и выгоды королевской семьи. Мы понятия не имели, что его могут использовать. Это было не из-за денег».
Дворец настаивал на том, что мистер Маркл - частное лицо и не должен сотрудничать со СМИ, но это было не единственное, что помешало ему присутствовать на свадьбе своей дочери и внука королевы Елизаветы ІІ.
Отец Меган также перенес два сердечных приступа незадолго до церемонии, из-за чего он не смог приехать в Великобританию и проводить ее к алтарю. Вместо этого Меган часть пути прошла сама, а остальную часть ее сопровождал свекор, король Карл.
Меган не разговаривает с отцом после скандала перед ее свадьбой, а Томас Маркл до сих пор так и не встретился со своими младшими внуками - принцем Арчи и принцессой Лилибет.
Накануне своего дня рождения он сказал журналистам: «У меня была хорошая жизнь, и я горжусь тем, чего я достиг, но все это затмило то, что произошло за последние шесть лет. Я никогда не любил праздновать дни рождения, но я знаю, что единственный человек, от которого я больше всего хочу слышать, Меган, не выйдет на связь».