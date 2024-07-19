Меган Маркл не поздравила отца с 80-летием: что известно о семейной ссоре

Томас Маркл 18 июля отметил свой 80-летний юбилей. Он уже многие годы не общается со своей знаменитой дочерью Меган, сообщает Еxpress.

Известно, что супруга принца Гарри не общалась со своим отцом Томасом с 2018 года и, по всей видимости, не поздравила его с днем рождения.

Happy 80th Birthday to Thomas Markle



The man who paved the way for Meghan Markle & put her on the path to meet celebrities



The man who paid for her entire existence & used to be so loved by his own daughter until she met a dimwitted prince



It wasn’t Doria “cell block 6”… pic.twitter.com/okGzNt9U9V — MeghansMole©️ (@MeghansMole) July 18, 2024

У герцогини Сассекской когда-то были близкие отношения с папой, несмотря на то, что он расстался с ее матерью Дорией Рэгланд, когда она была совсем маленькой.

Почему Меган Маркл поссорилась со своим отцом

Однако все начало рушиться после того, как новость о ее помолвке с принцем Гарри стала достоянием общественности, поскольку незадолго до их свадьбы в мае 2018 года выяснилось, что Томас Маркл подделал фотографии папарацци.

Утверждалось, что он организовал съемку, чтобы улучшить свой публичный имидж. Однако эта идея имела обратный эффект, поскольку вместо этого сильно опозорила Кенсингтонский дворец.