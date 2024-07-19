Принцесса Дубая сообщила мужу о разводе через Instagram

Почти год продлилась семейная жизнь принцессы в браке с шейхом Мана Бин Мохаммедом Аль Мактумом. После чего женщина решила оставить его.

Она опубликовала соответствующий пост в своем профиле в Instagram.

«Дорогой муж, поскольку ты занят другими спутницами, я этим заявляю о нашем разводе», - подписала пост принцесса.

Более того, к сообщению она прикрепила исламскую мантру, тройной талак, с фразой: «Я расстаюсь с тобой, я расстаюсь с тобой, я расстаюсь с тобой».

Собственно, данный способ произнесения мантры не позволяет завершить отношения, поскольку ОАЭ давно отказались от него. Паре все же придется пройти судебный процесс развода.

Также принцесса добавила, что намерена начать отношения с другим мужчиной и уже пересмотрела несколько вариантов.

Накануне обнародования официального заявления, принцесса Махра опубликовала фото с дочерью, которое подписала:«Только мы вдвоем». К тому же монархиня удалила совместные снимки с бывшим мужем.