Дочь Бена Аффлека Вайолет травят из-за призывов снова носить маски

Как сообщили изданию источники, близкие к окружению Бена Аффлека, он поддержал 18-летнюю дочь, но заявил, что она должна быть «реалисткой» и не может рассчитывать на статус знаменитости.

Вайолет Аффлек публично подробно рассказала о своем опыте жизни с постковидным синдромом - неприятными последствиями для организма, с которыми сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом.

Ее речь, в которой она призвала отменить запрет на ношение масок, использовать в общественных местах ультрафиолетовое обеззараживание и ввести высококачественные тесты, вызвала неоднозначную реакцию: многие стали критиковать старшую дочь Бена Аффлека.

Отец же сказал ей, что большинство людей никогда ее не поймут. «Бен поговорил с ней и сказал, что ей нужно быть реалисткой, потому что он не хочет, чтобы она тратила все свое время на то, что, вероятно, не принесет ей никакой пользы в долгосрочной перспективе», - рассказал инсайдер.

Также, по словам инсайдера, Аффлека беспокоило то, что Вайолет считает, «будто звездная сила ее родителей сможет гарантировать ей желаемый результат, а в данном случае это не так».

Критика настолько расстроила Вайолет, что она решила отказаться от своей борьбы, хотя очень долго готовилась к этому выступлению: одним из условий, которое выставили ей Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, чтобы разрешить ей публичное выступление, было достижение 18-летнего возраста.