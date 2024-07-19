«Тонущее пальто» Кейт Уинслет из «Титаника» будет продано за рекордную сумму

Пальто, которое носила Роуз Дьюитт Бьюкейтер, героиня Кейт Уинслет, в знаменитом фильме «Титаник» 1997 года, будет продано на аукционе за огромную сумму, сообщает Daily Mail.

Этот реквизит, известное как «тонущее пальто», по оценкам экспертов, будет продано за сумму от 125 000 до 250 000 долларов на крупном аукционе «Памятные вещи из мира развлечений». Организатором мероприятия выступит PropStore, оно пройдет с 15 по 18 августа.

Фото: Скриншот с сайта propstoreauction.com

Впервые Роуз появляется в светло-розовом пальто с вышитыми черными завитками на воротнике и манжетах вскоре после столкновения судна с айсбергом.

Именно здесь архитектор Томаса Эндрюса сообщил Роуз, что «Титаник» утонет и окажется на дне Атлантического океана всего через час. В этом пальто героиня собирается сесть в спасательную шлюпку вместе со своей матерью и Кэлом.

Примечательно, что художники по костюмам сшили несколько версий пальто для съемок, так как приходилось снимать несколько дублей сцен, во время которых предмет гардероба оказывался в воде. Две версии этого пальто были проданы ранее на разных аукционах: первая - на аукционе GWS в 2019 году за 270 000 долларов, а вторая - в 2023 на аукционе Goldin за 110 400 долларов.