Скончался музыкант Рауль Сеппер

«Сегодня рано утром перед Раулем рухнула последняя стена, и он отправился в путь. Счастливого пути, дорогой! Пусть тебя ждут гитары ibanez и rickenbacker, а также все остальные хорошие и лучшие вещи, которые тебе нравились», - говорится в сообщении на фан-странице музыканта в социальных сетях.

«Мы любим тебя и будем скучать по тебе. Пусть ты будешь у звездных врат и осветишь нам путь, когда придет время. Ты никогда не подводил своих друзей. Покойся с миром, дорогой Рауль! Память о тебе никогда не померкнет».

Рауль Сеппер родился 6 апреля 1951 года. Учился в школе Арукюла и Таллиннской 16-й средней школе.

В течение многих лет он был участником групп Ruja, Polyphon, Vitamiin, Singel и Oomen. В 2001 году он выпустил альбом Kõik on nii kui on...

Наиболее известные песни Сеппера - эстонская версия песни Funk it up группы Sweet - Sein on ees и Linda.