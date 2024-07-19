Меган Маркл раскрыла одну «неженственную» привычку, от которой много лет не может избавиться

Как пишет The Mirror, уже много лет Меган не может перестать ругаться. Особенно это преследует ее после пары бокалов алкогольного напитка. «Ругательства случаются в перерывах, когда я переутомляюсь или чувствую себя очень дерзкой после выпивки», - цитирует жену принца Гарри издание.