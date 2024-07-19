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Меган Маркл раскрыла одну «неженственную» привычку, от которой много лет не может избавиться

Limon.ee
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Меган Маркл.
Меган Маркл. Фото: Jack Plunkett/AP

В вопросах борьбы со своими маленькими слабостями не исключение даже представители королевской семьи. Меган Маркл вот не скрывает, что грешит парой вредных привычек, от которых никак не может избавиться. Об одной из самых «неженственных» герцогиня Сассекская откровенно рассказала в недавнем интервью.

Как пишет The Mirror, уже много лет Меган не может перестать ругаться. Особенно это преследует ее после пары бокалов алкогольного напитка. «Ругательства случаются в перерывах, когда я переутомляюсь или чувствую себя очень дерзкой после выпивки», - цитирует жену принца Гарри издание.

Вдобавок Маркл призналась, что, как и в более молодом возрасте, грызет иногда ногти - в особенно стрессовых ситуациях.

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