Ким Кардашьян рассказала о редком заболевании своего сына

Американская телезвезда Ким Кардашьян 15 июля в очередном выпуске подкаста She MD рассказала, что у один из ее сыновей от бывшего мужа, рэпера Канье Уэста страдает редким заболеванием кожи.

43-летняя звезда является матерью четверых детей: 11-летней дочери Норт, 8-летнего сына Сейнт, 6-летней дочери Чикаго и пятилетнего сына Псалма.

По ее словам, мальчику поставили диагноз витилиго. Правда имя ребенка она не назвала, но заявила, что сын «находится под контролем».

«Это досталось мне от мамы, а потом я передала это в другой форме своему сыну, у которого витилиго в очень легкой форме. Я ничего об этом не знала, но понять, откуда это взялось, что это наследственное было очень важно», - поделилась модель. Ким, страдающая псориазом, также рассказала о том, что у ее детей проявляется «небольшая экзема».

С неинфекционным аутоиммунным заболеванием она борется примерно с 30 лет и является единственной из шестерых детей матери Крис Дженнер, кто унаследовал эту болезнь.

«Я сделаю все, что угодно. Я пробовала специальные травы, целостный подход, диету на соке сельдерея в течение шести недель, все местные крема, разное мыло - от натуральных до искусственных», - сказала она о лечении неприятных обострений своей болезни.

Она даже пыталась применять грудное молоко своей сестры Кортни Кардашьян, чтобы успокоить зудящую кожу. Еще в январе этого года в Instagram Ким подробно описала «болезненную» вспышку на ноге: «Не буду врать - это больно. Не знаю, что у меня вызывает это. Я не меняла свой рацион. Я перепробовала все! Псориаз - отстой», - рассказала Ким.