Вопреки ожиданиям хейтеров, предсказывающих крах брака Джастина и Хейли Бибер, у пары все в полном порядке. Они вовсю готовятся к появлению первенца на свет и подыскивают идеальную для малыша няню. Инсайдер поделился с Life&Style подробностями семейной жизни знаменитостей в преддверии рождения ребенка.
Джастин и Хейли Бибер в поисках идеальной няни за месяц до рождения первенца: главные требования пары
По словам анонимного источника, Джастин и Хейли уже в полной боеготовности. Они как можно больше времени проводят вместе, а певец даже возглавил поиски подходящей няни.
Он очень придирчив, разборчив и вот какие требования выдвигает к кандидату: это должна быть женщина из хорошей семьи и высоко духовная - сами Биберы регулярно посещают церковные службы и хотят, чтобы новый человек в доме сходился с ними во взглядах. Кроме того, няня должна будет подписать документы о неразглашении.
Кстати, многие поклонники уверены, что у Джастина и Хейли Бибер родится девочка. Звездная пара не раскрывала пол будущего ребенка, но несколько раз модель публиковала в соцсетях фото, тонко намекающие на то, что они ждут дочку.