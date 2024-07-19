ФОТО Бывшая первая ракетка Эстонии показала округлившийся живот

Анетт Контавейт поделилась радостной новостью, что она и ее возлюбленный Брент Леписту станут родителями, в мае.

После этого Анетт не часто делилась фотографиями в социальных сетях, за исключением роскошной фотосессии в июне.

Теперь Анетт поделилась двумя фотографиями своего округлившегося живота. В посте бывшая профессиональная спортсменка пошутила, что у нее этим летом совсем другая форма.

«Форма этого лета для меня круглая», - пошутила Анетт.

С начала марта 2022 года ходили слухи, что сердце Анетт Контавейт завоевал капитан команды FCI Levadia Брент Леписту. В апреле того же года Контавейт и ее возлюбленный подтвердили, что они пара.

В июле прошлого года первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт объявила, что из-за болей в спине завершает свою профессиональную карьеру в теннисе. С тех пор она активно делилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с многочисленных путешествий по разным уголкам мира.

Анетт призналась, что завершение карьеры было для нее чрезвычайно трудным решением. Однако она нашла в этом и положительные стороны. «Я могу быть дома, не нужно путешествовать каждую неделю. Многие трудности, связанные с теннисом, теперь позади», - отметила она, добавив, что больше всего боится скуки. «Не знаю, как я справлюсь с этой рутиной, сидением дома, с долгой зимой, со всеми этими вещами, с которыми я никогда раньше не сталкивалась», - размышляла она.