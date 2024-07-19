Какую клятву дала Деми Мур тяжелобольному Брюсу Уиллису после диагностированной у него деменции

Диагностированная у актера болезнь сплотила его близких: рядом с ним всегда его супруга Эмма Хеминг и дети. Более того, не оставляет Брюса и его бывшая жена Деми Мур, а также дети от первого брака.

In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник пишет, что у Брюса и Деми вообще особые отношения. Спустя 24 года после развода она остается ему преданным другом, а после того, как у него обнаружили недуг, актриса поклялась оставаться рядом с ним, несмотря ни на что. «Ее сердце болит за него, пока он борется с этой ужасной болезнью», - поделился инсайдер.

Деми навещает Брюса минимум раз в неделю. Он, увы, едва узнает ее (а порой актеру и вовсе не удается угадать в Мур свою бывшую жену), но это ее не останавливает. Она, говорит близкий к семье источник, никогда не бросит его и не подведет.