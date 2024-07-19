Король Карл ІІІ резко отреагировал на сотрудника, который не помог его жене

Эмоция британского монарха была обнаружена экспертом по чтению губ во время официальной поездки пары на Нормандские острова.

Карл ІІІ был заметно разочарован сотрудником, который оставил его жену, королеву Камиллу, которая пыталась надеть пальто в непогоду.

Король сказал своей жене «протянуть руку через спину», а затем повернулся к своему помощнику и крикнул: «Подойди и помоги ей!» - рассказал эксперт по чтению по губам Джеки Пресс.

Впоследствии Камилла пыталась надеть верхнюю одежду, а Карл, который держал зонтик, пытался протянуть руку помощи.

Королева, которой во время путешествия исполнилось 77 лет, встречалась с представителями общественности в Сент-Хелиере во время двухдневного визита пары на остров Джерси.

Поездка их величеств не обошлась без драмы, поскольку Карл и Камилла в один момент были доставлены в безопасное место. Экскурсия была прервана по соображениям безопасности, поскольку их служба безопасности провела их в соседний отель Pomme d'Or.

Офицеры личной охраны сообщили своей команде, что члены королевской семьи должны немедленно покинуть помещение.

Считается, что угрозой был дрон, однако сообщения остались неподтвержденными.