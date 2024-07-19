ГАЛЕРЕЯ На пирсе у Горхолла прошла необычная вечеринка: диджей играл прямо в море

Главные диджеи вечера, Mike Konstanty из Польши и Тумбасо из Чили, подарили зрителям незабываемые сеты. Mike Konstanty представил эксклюзивную новую музыку, которую нельзя услышать нигде, кроме как на его выступлении. Диджей Тумбасо также не остался в тени, добавив свою уникальную энергию в атмосферу праздника.

Местные таланты, девочки Limitique, разогревали публику своей жаркой энергией. На звуки музыки с моря приходили яхты, люди сходили на берег, чтобы танцевать и наслаждаться моментом вместе с остальными гостями вечеринки. После заката, чтобы уважить покой жителей города, мероприятие перенеслось в Kai Resto. Здесь гости продолжили веселиться и танцевать до самого рассвета.