СМОТРИТЕ Андрей Данилко ошеломил тем, как выглядел в начале карьеры

Артист опубликовал в Instagram снимок, на котором юный Данилко запечатлен на темном фоне в черном свитере. Андрей позирует с довольно загадочным выражением лица. К слову, артист не стал писать год, когда было сделано фото, однако дал возможность сделать это подписчикам: «Угадаете год?»

Фанаты Сердючки уже выразили свои догадки в комментариях к публикации. Пользователи убеждены, что эта фотография была сделана в период становления его карьеры, когда звездному юноше было около 15 лет. Тем временем коллеги Данилко также оценили кадр и написали свои предположения.