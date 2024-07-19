Инсайдер раскрыл главную причину конфликта Анджелины Джоли и Брэда Питта

Пара разорвала отношения в 2016, развелась в 2019, однако до сих пор продолжает решать в суде судьбу совместных бизнесов и опеки. Они стали родителями шести детей, трое из которых биологические.

«У них были очень разные стили воспитания», - считает источник, добавив, что именно это стало причиной главного конфликта.

Инсайдер отметил, что звезда «Бойцовского клуба» хотел больше правил для 22-летнего Мэддокса, 20-летнего Пакса, 19-летней Захары, 18-летней Шайло и 16-летних близнецов Нокса и Вивьен. Трое последних - биологические.

Со своей стороны, Энджи «имела другое воспитание и хотела, чтобы дети были более независимыми и ответственными за свое расписание с детства».

Впрочем, звездные родители «всегда имели одинаковое видение будущего своих детей».

Сообщается, что пара, которая поженилась в 2014 году и развелась в 2016 году, «хотела, чтобы дети процветали, познавая мир из первых уст, а не только учась в традиционной школе».

Развод закончился в 2019 году, однако они до сих пор продолжают бороться друг с другом в суде из-за вопроса их винодельни Château Miraval во Франции.

Джоли умоляет своего бывшего возлюбленного «прекратить войну и вывести их семью на чистый путь к исцелению».

«Питт контролирует всю собственность, которой супруги владеют, а также имеет контроль над бизнесом, но все же он требует большего, и подает в суд на Анджелину на 67 млн долларов плюс штрафные убытки», - пояснил адвокат.

В 2021 году актриса продала свою часть винодельни российскому олигарху Юрию Шефлеру, что Питт считает нарушением их договора.