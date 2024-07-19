Мать попросила возлюбленного присмотреть за ребенком – вернувшись, она обнаружила труп

Джозефина жила со своей матерью в Нью-Йорке, недалеко от Олбани. 7 июля 2023 года мать попросила мужчину, с которым познакомилась всего несколько дней назад, присмотреть за ее маленькой дочерью.

Ребенок был жестоко изнасилован и убит. Тело, покрытое синяками и запекшейся кровью, было немедленно доставлено в больницу, где ее объявили мертвой.

Брат Джозефины Каннингем, 23-летний Джи'Куан Стюарт, подтвердил, что их семья желает смертной казни для Фишера. «Я хочу, чтобы он заплатил за то, что сделал. Люди, совершающие подобные преступления, должны расплачиваться, они должны быть приговорены к смертной казни. Это преступление было действительно ужасным».

Брат погибшей добавил, что при первой встрече с Фишером он почувствовал легкий страх: «Что-то внутри него казалось нехорошим, - вспоминает Джи'Куан. - Он был слегка отстраненным. Я просто чувствовал, что внутри меня что-то предостерегало».

В начале июля Фишер признал себя виновным в убийстве второй степени и изнасиловании первой степени. Последнее заседание суда должно состояться 6 августа.