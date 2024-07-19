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МИЛОТА Алика Милова и ее предполагаемый возлюбленный-режиссер ни дня не могут прожить друг без друга

Limon.ee
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Алика Милова.
Алика Милова. Фото: Erlend Štaub

Вот уже несколько месяцев ходят слухи о том, что певица Алика Милова и режиссер Рауль Эско нашли друг в друге родственные души. Отрыто они так и не подтвердили СМИ, что находятся в отношениях, но часто публикуют фотографии друг друга в социальных сетях.

Несколько дней назад талантливые трудоголики побывали в Нарве, где на этот раз не просто наслаждались обществом друг друга, но и, судя по их постам, предположительно работали над новым проектом.

В четверг, 18 июля, Алика Милова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с актерским составом и съемочной группой с подписью «скоро», что говорит о скором появлении новой музыки.

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