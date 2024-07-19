МИЛОТА Алика Милова и ее предполагаемый возлюбленный-режиссер ни дня не могут прожить друг без друга

Вот уже несколько месяцев ходят слухи о том, что певица Алика Милова и режиссер Рауль Эско нашли друг в друге родственные души. Отрыто они так и не подтвердили СМИ, что находятся в отношениях, но часто публикуют фотографии друг друга в социальных сетях.