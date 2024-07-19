ФОТО И ВИДЕО Здесь живет радуга! В Таллинне открылась студия для безбашенных экспериментов

На этой неделе в Таллинне открылась студия с веселым названием Rainbow Garage (с англ. - «Радужный гараж») Хозяйка этого заведения решительно настроена раскрасить головы жителей Эстонии во все цвета радуги. А помогать ей в этом будет не только команда парикмахеров-колористов, но и секс-коуч с ее до неприличия милыми изобретениями. Смотрите видеорепортаж!