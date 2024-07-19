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ФОТО И ВИДЕО Здесь живет радуга! В Таллинне открылась студия для безбашенных экспериментов

Светлана Карабут Константин Седнев
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На этой неделе в Таллинне открылась студия с веселым названием Rainbow Garage (с англ. - «Радужный гараж») Хозяйка этого заведения решительно настроена раскрасить головы жителей Эстонии во все цвета радуги. А помогать ей в этом будет не только команда парикмахеров-колористов, но и секс-коуч с ее до неприличия милыми изобретениями. Смотрите видеорепортаж!

Как только парикмахер-колорист Марина Симачёва перерезала красную ленточку на открытии своего детища, на улице хлынул дождь, а вслед за ним засияла радуга. Она будто пришла подглядеть, что же будет твориться в столичном «Радужном гараже».

«К черту нормальное, я хочу волшебства!» - черным маркером расписаны зеркала в Rainbow Garage, а стены свежеоткрытого салона яркого окрашивания волос выглядят так, будто в них минуту назад по очереди взрывали банки с разноцветными красками.

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