На этой неделе в Таллинне открылась студия с веселым названием Rainbow Garage (с англ. - «Радужный гараж») Хозяйка этого заведения решительно настроена раскрасить головы жителей Эстонии во все цвета радуги. А помогать ей в этом будет не только команда парикмахеров-колористов, но и секс-коуч с ее до неприличия милыми изобретениями. Смотрите видеорепортаж!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Здесь живет радуга! В Таллинне открылась студия для безбашенных экспериментов
Как только парикмахер-колорист Марина Симачёва перерезала красную ленточку на открытии своего детища, на улице хлынул дождь, а вслед за ним засияла радуга. Она будто пришла подглядеть, что же будет твориться в столичном «Радужном гараже».