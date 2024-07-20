ГОРОСКОП НА СУББОТУ Тельцам – радости, Ракам – сложности: что обещают звезды и астрологи на 20 июля

Овен

Неплохой день. Он вряд ли принесет какие-то важные победы или выдающиеся события, но пройдет хорошо, и разочарованы вы не будете. Хорошо вернуться к старым делам; вы отлично с ними справитесь. Можно добиться неплохих результатов там, где никто не рассчитывал на успех. Отношения с окружающими могли бы складываться неровно и напряженно, если бы не ваше чувство юмора. Вам удается разрядить обстановку и расположить к себе даже тех, кто был настроен не очень дружелюбно. В вас легко влюбиться, так что весьма вероятно начало романтических отношений.

Телец

Отличный плодотворный день. Энергии у вас так много, что можно было бы горы сдвинуть, если бы не нашлись более полезные дела. Можно вернуться к каким-то старым планам. Скорее всего, сейчас вы сможете осуществить их. В этом захотят помочь не только проверенные союзники, но и новые знакомые. Не только в деловой сфере, но и в области личных отношений преобладает влияние позитивных тенденций. Вы прекрасно ладите с теми, кто вам дорог, понимаете близких с полуслова. Любимый человек порадует приятным сюрпризом или хорошей новостью.

Близнецы