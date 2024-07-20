Даже если вы никогда не полагаетесь на интуицию, сегодня стоит обращать внимание на ее подсказки. Возможны настоящие озарения. Удастся разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях, лучше понять себя и других. У некоторых людей появляются блестящие идеи, которые удается быстро воплотить в жизнь, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА СУББОТУ ⟩ Тельцам – радости, Ракам – сложности: что обещают звезды и астрологи на 20 июля
Овен
Неплохой день. Он вряд ли принесет какие-то важные победы или выдающиеся события, но пройдет хорошо, и разочарованы вы не будете. Хорошо вернуться к старым делам; вы отлично с ними справитесь. Можно добиться неплохих результатов там, где никто не рассчитывал на успех. Отношения с окружающими могли бы складываться неровно и напряженно, если бы не ваше чувство юмора. Вам удается разрядить обстановку и расположить к себе даже тех, кто был настроен не очень дружелюбно. В вас легко влюбиться, так что весьма вероятно начало романтических отношений.
Телец
Отличный плодотворный день. Энергии у вас так много, что можно было бы горы сдвинуть, если бы не нашлись более полезные дела. Можно вернуться к каким-то старым планам. Скорее всего, сейчас вы сможете осуществить их. В этом захотят помочь не только проверенные союзники, но и новые знакомые. Не только в деловой сфере, но и в области личных отношений преобладает влияние позитивных тенденций. Вы прекрасно ладите с теми, кто вам дорог, понимаете близких с полуслова. Любимый человек порадует приятным сюрпризом или хорошей новостью.
Близнецы
Будьте внимательны в начале дня. Важно в это время не допустить серьезных ошибок, не сказать и не сделать того, о чем позже пришлось бы жалеть. Полагайтесь на свой жизненный опыт. Именно благодаря ему вы найдете способ преодолеть все возникающие трудности. Советы окружающих едва ли будут полезными, даже если даются они от души. Вторая половина дня радует удачными совпадениями и отлично подходит для того, чтобы проявлять инициативу во всех сферах жизни. Вы способны во многом добиться успеха, одержать победы там, где другие потерпели неудачу.
Рак
Если вы хотите добиться успеха в каком-то важном деле, старайтесь рассчитывать только на собственные силы. Кто-то, конечно, предложит помощь, но едва ли она будет именно такой, как вам хотелось бы. Старайтесь избегать любой неразберихи и беспорядка в документах. Особенно важен порядок там, где речь идет о деньгах. День подходит для отдыха в компании друзей и других людей, близких вам по духу. Можно отправиться в поездку или на прогулку – ваше настроение быстро улучшится, вы получите массу ярких впечатлений.
Лев
Начинается день хорошо. Утром появятся отличные идеи. Вскоре вы осуществите задуманное; в этом с удовольствием помогут друзья и старые знакомые. Можно обсуждать вопросы, связанные с работой или бизнесом. Лучше делать это в неформальной обстановке: так вы будете чувствовать себя гораздо увереннее и быстрее завоюете расположение собеседников. Вторая половина дня будет тоже неплохой, но гораздо менее плодотворной. Появится возможность отдохнуть и развеяться – воспользуйтесь ею. Небольшая пауза поможет вам по-новому взглянуть на привычные вещи.
Дева
Беспокойный, но неплохой день. Немного раздражает, что нужно заниматься несколькими делами сразу, исправлять чужие ошибки, помогать тем, кто запутался. Вы предпочли бы сосредоточиться на чем-то одном, но обстоятельства этого не позволяют. Но справляетесь вы неплохо, причем даже с тем, что прежде вовсе не получалось. Радует поддержка близких. Они находят нужные слова, поднимают вам настроение, подбадривают и радуют приятными сюрпризами. Не исключено, что вечером появится повод для домашнего праздника.
Весы
Отличный плодотворный день. Вы способы сделать то, что прежде казалось невероятным, добиться успеха там, где ситуация казалась безнадежной. Вашей изобретательности можно только позавидовать. Там, где другие видят только преграды, вы находите возможности – и немедленно их используете. Первая половина дня будет посвящена делам. Во второй же появится возможность пообщаться с близкими, обсудить с ними важные вопросы, да и просто приятно провести время вместе. Вы способны всем поднять настроение, поддержать тех, кто пал духом.
Скорпион
Беспокойный день. Вы много занимаетесь чужими делами, не упускаете возможность помочь тем, кто попал в сложную ситуацию. Благодаря вашим усилиям мир станет немного лучше, справедливость восстановится, а к тем, кто пал духом, вернется жизнерадостность. Можно добиться успеха во многих делах. Вы изобретательны и настойчивы, не отступаете перед преградами, а ищете способ преодолеть их. Часто помогает опыт, полученный раньше. Вероятны хорошие новости. Они могут касаться не вас лично, а кого-то из близких. Вы в любом случае будете очень рады.
Стрелец
Подходящий день для того, чтобы что-то изменить в жизни. Но прежде нужно решить, что именно. И вот это потребует времени. Не начинайте действовать, пока не будете совершенно уверены, что выбрали верный путь. Любые новые начинания обещают интересные знакомства. Оптимизм и уверенность в себе делают вас сегодня особенно привлекательными. С вами интересно общаться, и многие хотят узнать вас получше. Возможно начало и дружеских, и деловых отношений. В обоих случаях вас ждет немало приятных сюрпризов и незабываемых моментов.
Козерог
Нелегко сохранять самообладание, особенно в первой половине дня. В это время кажется, что окружающие специально испытывают ваше терпение, выводят вас из равновесия, говорят глупости и совершают необдуманные поступки. Ваши критические замечания, даже самые тактичные и дружелюбные, едва ли будут восприняты хорошо. Во второй половине дня заметно усилится влияние позитивных тенденций. Вы почувствуете себя свободнее и увереннее, найдете массу поводов для радости. Это хорошее время для начала новых дел.
Водолей
Слушайте окружающих внимательно. Сегодня многое будет зависеть от того, серьезно ли вы относитесь к тому, что говорят другие, учитываете ли чужие интересы. Не всегда вам говорят что-то приятное, но даже в довольно резких замечаниях есть здравое зерно. Если вы планируете сегодня обсуждать какие-то важные вопросы, запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что найти удачное решение так и не удастся. При этом можно добиться больших успехов, действуя самостоятельно. Когда никто не отвлекает вас и не сбивает с толку, вы идете прямо к цели и получаете даже лучший результат, чем могли ожидать.
Рыбы
Сегодня вы более чувствительны и ранимы, чем обычно, можете огорчаться и переживать из-за пустяков. С вами нелегко: люди стараются не задеть ваши чувства, но это не всегда удается. Только самый близкий человек поймет, что у вас на душе, и найдет способ поднять вам настроение. Очень помогают простые полезные дела, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Возможно, вы не добьетесь выдающихся успехов, но справитесь с тем, до чего долго не доходили руки, решите какие-то бытовые вопросы и семейные проблемы.