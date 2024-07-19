ВОТ ЭТО ДА! Выпустившая новый сингл легендарная группа Vanilla Ninja выступит перед двумя миллионами зрителей!

Перевод: Влада Лаевалинд

В эту пятницу группа выпустила долгожданный новый сингл Sting Of A Scorpion. В субботу трио появится на легендарном развлекательном шоу Fernsehgarten на телеканале ZDF.

«Мы очень взволнованы», - написали участницы группы в социальных сетях.

Шоу Fernsehgarten было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное развлекательное шоу на открытом воздухе, выходящее в эфир 38 лет подряд.

«И каждые выходные его смотрят два миллиона зрителей! Не можем дождаться, когда снова вернемся на Fernsehgarten через 18 лет!» - говорят участницы группы.

После двухлетнего перерыва девичья группа Vanilla Ninja вернулась с новой музыкой и выпустила сингл Sting of a Scorpion. На поп-роковую композицию, выпущенную в сотрудничестве с немецкой звуко-записывающей компанией Bros Music, сняли и музыкальное видео.

«Мы очень рады снова предстать перед своей аудиторией после долгого перерыва. И мы особенно рады, что сделали это с песней, которая на сто процентов соответствует стилю Vanilla Ninja. Можно сказать, что мы вернулись к своим корням», - говорит Ленна Куурмаа, вокалистка группы.

«Кроме того, мы рекомендуем вам посмотреть на Youtube клип на эту песню, снятый Мартом Варесом, с участием нескольких, можно сказать, неожиданных, но знакомых жителям Эстонии лиц», - намекает вокалистка и гитаристка Vanilla Ninja Пирет Ярвис-Милдер. Видео было представлено в пятницу в 11.00.

Песня Sting Of A Scorpion была написана немецким музыкальным продюсером и композитором Дэвидом Брандесом и известным лириком Берндом Майнунгером, которые сотрудничали в создании самых громких хитов Vanilla Ninja, таких как Tough Enough и Cool Vibes, который занял восьмое место на конкурсе Евровидение-2005.

Vanilla Ninja. Группа Vanilla Ninja и nublu выступили 2 сентября в квартале Теллискиви. Фото: Rauno Liivand

В это воскресенье Vanilla Ninja также исполнят свой новый сингл на легендарном немецком телешоу Fernsehgarten, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное и непрерывное развлекательное шоу на открытом воздухе. Шоу Fernsehgarten выходит на канале ZDF уже 38 лет подряд, и каждые выходные его смотрят около двух миллионов зрителей.