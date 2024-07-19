Инсайдер рассказал, появится ли Кейт Миддлтон на публике вновь

По словам инсайдера, теннисный турнир, который стал вторым появлением Миддлтон на публике в 2024 году, станет и последним в этом сезоне.

Роберт Джобсон, автор будущей книги «Кэтрин, принцесса Уэльская: биография будущей королевы», считает, что жена принца Уильяма «раньше жила своей жизнью по календарю», а «сейчас она живет своей жизнью, а потом идет календарь».

«Она вернется, но когда вы имеете такой опыт, это меняет вашу точку зрения и порядок вещей», - добавил эксперт.

После того, как в марте 2024 года Кейт Миддлтон объявила о своем диагнозе рак, она избегала внимания общественности, чтобы сосредоточиться на лечении и выздоровлении.

Только 14 июня принцесса нарушила молчание, отметив, что у нее «хороший прогресс», но были «хорошие и плохие дни» во время прохождения химиотерапии.

На следующий день Кейт посетила парад короля Trooping the Colour вместе со своим мужем, принцем Уильямом, и их тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Кейт Миддлтон также появилась со своей дочерью Шарлоттой на публике 14 июля на финале чемпионата по теннису среди мужчин.