Кейт Миддлтон больше не будет появляться на публичных мероприятиях до конца лета после ее появления на Уимблдоне 14 июля 2024 года, пишет People.
Инсайдер рассказал, появится ли Кейт Миддлтон на публике вновь
По словам инсайдера, теннисный турнир, который стал вторым появлением Миддлтон на публике в 2024 году, станет и последним в этом сезоне.
Роберт Джобсон, автор будущей книги «Кэтрин, принцесса Уэльская: биография будущей королевы», считает, что жена принца Уильяма «раньше жила своей жизнью по календарю», а «сейчас она живет своей жизнью, а потом идет календарь».
«Она вернется, но когда вы имеете такой опыт, это меняет вашу точку зрения и порядок вещей», - добавил эксперт.
После того, как в марте 2024 года Кейт Миддлтон объявила о своем диагнозе рак, она избегала внимания общественности, чтобы сосредоточиться на лечении и выздоровлении.
Только 14 июня принцесса нарушила молчание, отметив, что у нее «хороший прогресс», но были «хорошие и плохие дни» во время прохождения химиотерапии.
На следующий день Кейт посетила парад короля Trooping the Colour вместе со своим мужем, принцем Уильямом, и их тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Кейт Миддлтон также появилась со своей дочерью Шарлоттой на публике 14 июля на финале чемпионата по теннису среди мужчин.