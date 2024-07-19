КОНЕЦ РОСКОШИ Lamborghini Насти Ивлеевой арестован приставами за долги

Как пишет ТГ-канал Shot, арест на имущество телеведущей был наложен в связи с неуплатой налогов.

Авторы, со ссылкой на свои источники, заявили, что элитное авто было куплено Ивлеевой в прошлом году. Для этого Анастасия взяла кредит в банке на семь лет. Цена Lamborghini составила 40 млн рублей (415 000 евро).

Пока что приставы не выставили машину на продажу, на имущество наложены ограничения с регистрационными действиями.

У Ивлеевой есть возможность ездить на своей машине. Хотя и тут она снова нарушила закон. Как указывает источник канала, 17 июля она получила штраф на 500 рублей (5 евро) за превышение скорости при передвижении по Московскому большому кольцу.

Указывается, что это не первое нарушение ПДД Ивлеевой. С момента покупки иномарки, такое же превышение скорости фиксировалось уже 72 раза, в итоге общая сумма штрафов блогера достигла 100 000 рублей (1000 евро). Все штрафы, кроме последнего, Ивлеева оплатила.

Напомним, что проблемы с законом у блогера Ивлеевой начались после «Голой» вечеринки, которая состоялась в конце 2023 года и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

После этого у участников вечеринки начались проблемы с проектами, а место проведения мероприятия закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм.

Позже почти все звездные участники «голой вечеринки» разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).