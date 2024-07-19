Умер звезда сериала «Теория большого взрыва»

Актер умер у себя дома в Лос-Анджелесе после серии непродолжительных болезней. У него остались четверо детей и десять внуков.

Ньюхарт начал свою карьеру как стендап-комик, прежде чем приступить к чрезвычайно успешной актерской карьере. Невозмутимая манера речи и фирменное заикание актера сделали его комической сенсацией.

Боб прославился ролью Папы Эльфа в комедии Уилла Феррелла «Эльф» 2003 года, а также ролью отчима Сьюзан Майер Морти Фликера в «Отчаянных домохозяйках» 2005 года. Но фурором стала роль профессора Артура Джеффриса/Протона в популярном комедийном сериале «Теория большого взрыва». За эту роль Ньюхарт наконец получил «Эмми» в 2013-м году, хотя номинировался на премию еще в 1962 за свое комедийное варьете «Шоу Боба Ньюхарта».

Актер был женат на Джинни Куинн - дочери актера Билла Куинна - с 1963 года до ее смерти. Она умерла в возрасте 82 лет в апреле 2023 года.

Такие звезды, как Марк Хэмилл, Алек Болдуин и Квинта Брансон, воздали дань уважения Ньюхарту.

Актер «Звездных войн» Хэмилл написал: «От новаторских стендап-выступлений Ньюхарта до двух классических ситкомов он подарил нам смех на всю жизнь. По-настоящему уникальный. Спасибо, Боб Ньюхарт!».

В одном из своих последних интервью в ноябре 2023 года Ньюхарт сказал, что роль эльфа была его любимой ролью за всю его легендарную 70-летнюю карьеру. «Без сомнения, роль Папы Эльфа намного превосходит любую другую роль, которую я когда-либо играл, - заявил он. - Мой агент прислал мне сценарий, и я влюбился в него».