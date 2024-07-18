Предполагаемая возлюбленная Джонни Деппа рассказала о знакомстве с ним

Недавно актера заметили рядом с эффектной блондинкой, которой оказалась россиянка Юлия Власова. Папарацци уже несколько раз ловили пару на совместных прогулках.

«Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году», - заявила модель.

Отношения с Деппом Юлия не подтвердила, однако попросила друзей и знакомых не давать интервью, чтобы не предавать огласке ее личную жизнь. Известно также, что Власова владеет салоном красоты в Чехии.