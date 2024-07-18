В конце июля представителей трех знаков Зодиака накроет волной успеха - их жизнь превратится в сказку. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.
Жизнь превратится в сказку: Глоба рассказал, кого накроет волной успеха
Ракам нужно действовать решительно, если они хотят, чтобы судьба открыла для них все двери. Спокойствие поможет принимать правильные решения и добиться успеха.
Скорпионам звезды советуют быть осторожными и избегать рисков. Их дела идут в гору, но случайная авария может все испортить. Важно отказаться от спиртного и быть осторожными на дорогах.
Рыбы окажутся на вершине карьерного и личного счастья. Стоит быть бдительными перед посторонними - они могут помешать осуществлению планов.