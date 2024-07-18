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Жизнь превратится в сказку: Глоба рассказал, кого накроет волной успеха

Limon.ee
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Астрология. Снимок иллюстративный.
Астрология. Снимок иллюстративный. Фото: PeachShutterStock/Shutterstock

В конце июля представителей трех знаков Зодиака накроет волной успеха - их жизнь превратится в сказку. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.

Ракам нужно действовать решительно, если они хотят, чтобы судьба открыла для них все двери. Спокойствие поможет принимать правильные решения и добиться успеха.

Скорпионам звезды советуют быть осторожными и избегать рисков. Их дела идут в гору, но случайная авария может все испортить. Важно отказаться от спиртного и быть осторожными на дорогах.

Рыбы окажутся на вершине карьерного и личного счастья. Стоит быть бдительными перед посторонними - они могут помешать осуществлению планов.

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