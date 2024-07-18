Король Карл ІІІ упомянул Украину во время речи в парламенте

В обращении к обеим палатам парламента монарх очертил приоритеты новоизбранного лейбористского правительства, подчеркнув твердую преданность Украине в условиях геополитических вызовов, пишет Фокус.

«Мое правительство будет продолжать оказывать полную поддержку Украине и ее народу и пытаться играть ведущую роль в обеспечении Украине четкого пути к членству в НАТО», - отметил Карл III, которого короновали 6 мая 2023 года.

Речь британского суверена очертила также ключевые внутренние приоритеты: экономический рост, развитие инфраструктуры, реформа образования и улучшение здравоохранения.

Обращение прозвучало вскоре после победы Лейбористской партии на недавних внеочередных парламентских выборах, когда Кир Стармер занял пост премьер-министра.

Король Карл неоднократно выражал свою поддержку народу Украины во время войны.

«Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах», - отмечал монарх на вторую годовщину полномасштабного вторжения.