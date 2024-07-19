На прошлой неделе в Facebook появился анонимный пост, автор которого рассказывает о том, как пострадал от фирмы Gym!, и просит всех, кто «является жертвой вымогательств» популярной сети спортзалов в Эстонии, связаться с ним.
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«ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!» ⟩ Житель Эстонии обвиняет популярную сеть спортзалов в вымогательстве. Gym! прокомментировал ситуацию
«Кто-нибудь из вас лично или ваших родственников, друзей сталкивался как минимум за последние пять лет - с 2019 года - с мошеннической фирмой Gym!, которая держит спортзалы?» - обращается с вопросом анонимный пользователь в группе «Книга Жалоб Эстония».