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«ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!» Житель Эстонии обвиняет популярную сеть спортзалов в вымогательстве. Gym! прокомментировал ситуацию

Седа Дунгурова
, репортер
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Спортзал. Снимок иллюстративный.
Спортзал. Снимок иллюстративный. Фото: fast-stock/Shutterstock

На прошлой неделе в Facebook появился анонимный пост, автор которого рассказывает о том, как пострадал от фирмы Gym!, и просит всех, кто «является жертвой вымогательств» популярной сети спортзалов в Эстонии, связаться с ним. 

«Кто-нибудь из вас лично или ваших родственников, друзей сталкивался как минимум за последние пять лет - с 2019 года - с мошеннической фирмой Gym!, которая держит спортзалы?» - обращается с вопросом анонимный пользователь в группе «Книга Жалоб Эстония».

Автор поста объясняет, что сеть спортзалов предлагает выгодные пакеты: абонемент стоит дешево, а посещать клуб можно в любое время дня и ночи, как в обычный день, так и по праздникам. 

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