«ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!» Житель Эстонии обвиняет популярную сеть спортзалов в вымогательстве. Gym! прокомментировал ситуацию

«Кто-нибудь из вас лично или ваших родственников, друзей сталкивался как минимум за последние пять лет - с 2019 года - с мошеннической фирмой Gym!, которая держит спортзалы?» - обращается с вопросом анонимный пользователь в группе «Книга Жалоб Эстония».