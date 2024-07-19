ГОРОСКОП НА 19 ИЮЛЯ Овнам нужно прислушаться к интуиции, а Девам надо быть осторожнее с деньгами

Радует, что со временем картина дня становится более стабильной и предсказуемой, и вечер пройдет вполне мирно. Будет возможность уделить внимание семейным делам, обсудить с близкими какие-то важные вопросы.

Овен

Прислушивайтесь к интуиции! Именно она сегодня указывает верный путь к цели, помогает преодолеть преграды, не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. О советах окружающих этого не скажешь. Даже рекомендации, которые даются от души, часто оказываются бесполезными. Настроение, не самое лучшее с утра, улучшается с каждым часом. Вторая половина дня – неплохое время для общения с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. Найти к ним подход будет легче, чем вы ожидали. Радует общение с близкими: тут поводов для разногласий не возникнет.

Телец

День начинается с новых идей. Некоторые из них настолько смелы и оригинальны, что даже вы не уверены в том, что сможете воплотить задуманное в жизнь. Не беспокойтесь! Все получится, хоть и не сразу. Главное, что требуется от вас сейчас, это определиться с приоритетами и составить план действий. Позже наступит отличное время для общения с друзьями и другими людьми, близкими вам по духу. Вы получите массу удовольствия, да и полезной информации ничуть не меньше. Вечер отлично подходит для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Близнецы