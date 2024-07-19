Беспокойный день. Даже самым хладнокровным людям сложно совладать с эмоциями, которые порой бывают очень противоречивы и сильны. Будет много необдуманных поступков, сгоряча сказанных слов, которые могут иметь самые неожиданные последствия. Иногда мимолетные порывы ведут к большим переменам в жизни, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 19 ИЮЛЯ ⟩ Овнам нужно прислушаться к интуиции, а Девам надо быть осторожнее с деньгами
Радует, что со временем картина дня становится более стабильной и предсказуемой, и вечер пройдет вполне мирно. Будет возможность уделить внимание семейным делам, обсудить с близкими какие-то важные вопросы.
Овен
Прислушивайтесь к интуиции! Именно она сегодня указывает верный путь к цели, помогает преодолеть преграды, не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. О советах окружающих этого не скажешь. Даже рекомендации, которые даются от души, часто оказываются бесполезными. Настроение, не самое лучшее с утра, улучшается с каждым часом. Вторая половина дня – неплохое время для общения с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. Найти к ним подход будет легче, чем вы ожидали. Радует общение с близкими: тут поводов для разногласий не возникнет.
Телец
День начинается с новых идей. Некоторые из них настолько смелы и оригинальны, что даже вы не уверены в том, что сможете воплотить задуманное в жизнь. Не беспокойтесь! Все получится, хоть и не сразу. Главное, что требуется от вас сейчас, это определиться с приоритетами и составить план действий. Позже наступит отличное время для общения с друзьями и другими людьми, близкими вам по духу. Вы получите массу удовольствия, да и полезной информации ничуть не меньше. Вечер отлично подходит для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Близнецы
Благоприятный день. Многое получается хорошо, и вам для этого не приходится особенно стараться. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы осуществить какой-то важный замысел, добиться давно поставленной цели. Мелкие дела и несерьезные задачи могут подождать, не стоит тратить на них столь удачное время. Гармонично складываются отношения с окружающими. Неважно, видите вы человека впервые или знаете много лет. Общение в любом случае будет приятным, вы легко достигнете взаимопонимания.
Рак
День, когда не так-то просто отличить мечты и иллюзии от реальности. Вы с воодушевлением строите планы, но мало задумываетесь о том, можно ли на самом деле воплотить их в жизнь. Прежде чем приступать к осуществлению замыслов, посоветуйтесь с людьми, которые способны тактично указать на слабые места ваших идей. Вероятны неожиданные встречи. Могут без приглашения прийти в гости люди, которых вы не видели давным-давно. Тут же появится повод для импровизированного домашнего праздника. Он пройдет отлично и всем поднимет настроение.
Лев
День отлично подходит для того, чтобы строить планы и на ближайшее будущее, и на отдаленное. Интуиция подсказывает, как могут развиваться события, помогает правильно оценить собственные силы и намерения окружающих. Но не торопитесь рассказывать обо всем, что придумали! Благоприятное время для обсуждения новых идей наступит чуть позже. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях с окружающими. Сегодня вы хорошо понимаете тех, с кем прежде не находили общего языка. Если вы с кем-то были в ссоре, сегодня легко будет помириться.
Дева
Осторожнее с деньгами. Вы склонны легкомысленно подходить к решению финансовых вопросов, и это может обернуться неприятностями. Подумайте дважды, прежде чем расставаться со значительной суммой или делать необязательную покупку. В остальном день благоприятен. Он дает возможность укрепить старые деловые связи, а также познакомиться с людьми, которые могут оказаться надежными союзниками. Неизменно радует общение с близкими, они делятся с вами отличными новостями и все время предлагают что-то интересное.
Весы
Беспокойный день. Вам нужно многое сделать, причем сегодня требуется не только справиться с собственными делами, но и позаботиться о других. Окружающие часто обращаются за помощью, и сейчас лучше никому не отказывать. Появляются новые дела. Справиться с ними поначалу непросто, но вы стараетесь учиться у других, перенимать полезный опыт и прислушиваться к хорошим советам. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми; общение с ними вас очень порадует. Не исключен романтический сюрприз, который произведет на вас большое впечатление.
Скорпион
Вам предстоит многое сделать. Имейте это в виду и не тратьте время напрасно. Особенно насыщенным будет утро: вам предстоит решить несколько сложных задач, и вряд ли кто-то в этом поможет. Союзники подтянутся чуть позже, когда станет очевидно, что вы на верном пути. В первой половине дня может быть сложно избежать разногласий и споров, а позже ладить с окружающими станет проще. Люди, которые в последнее время чаще критиковали вас, чем хвалили, поймут, что не всегда были правы, и постараются наладить отношения.
Стрелец
В начале дня возможны мелкие неприятности, досадные недоразумения. Вряд ли они будут серьезными, но несколько напряженных моментов вам придется пережить. К счастью, вы отнесетесь к происходящему с юмором и сохраните свой обычный оптимизм. Вскоре все наладится. Вторая половина дня будет благоприятной и интересной. У вас практически все получается отлично. Строить планы легко, да и воплощение их в жизнь не требует серьезных усилий. Вечер порадует долгожданной встречей.
Козерог
Сохраняйте спокойствие. Сегодня вам очень пригодится умение не поддаваться на провокации и сглаживать острые моменты. Некоторым Козерогам придется мирить ссорящихся, и это окажется довольно утомительным делом. День пройдет плодотворно. Вы успеете сделать многое, если не будете придавать слишком большое значение пустякам. Будет шанс найти ответы на какие-то важные вопросы, получить информацию, которая поможет принять верное решение. Вечер – отличное время для того, чтобы заняться чем-то новым, сменить обстановку.
Водолей
Действовать нужно быстро. Вы успеете многое, если не станете тратить время напрасно. Важно расставить приоритеты самостоятельно. Только вы можете решить, за что нужно взяться в первую очередь. Советы окружающих тут едва ли будут полезными. День подходит не только для полезных занятий, но и для хорошего отдыха. Можно отправиться в поездку вместе с друзьями, навестить родственников или устроить домашний праздник. Вам удается всем поднять настроение. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили.
Рыбы
Приятный день. Он приносит много хороших идей. Не всегда задуманное можно реализовать сразу. Но вы не забудете о тех планах, которые появятся сегодня, и позже обязательно к ним вернетесь. Друзья готовы поддержать ваши начинания, дать отличные советы. Даже если дел будет гораздо больше, чем обычно, вы не почувствуете усталости. Энергии много, вы способны справиться с тем, что прежде казалось совершенно невозможным. Вторая половина дня обещает денежные поступления, подходит для сделок и покупок, в том числе незапланированных.