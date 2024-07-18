Названа одна черта характера Дженнифер Лопес, которая разрушила ее брак с Беном Аффлеком

По словам анонимного источника, склонность Джей Ло драматизировать из-за все вокруг довела Бена . И хотя она была женщиной его мечты, даже это не помогло актеру выдержать происходящее.

«Он расстроен и подавлен из-за того, что ничего не вышло, хотя он знает, что положить конец отношениям - это правильное решение. У Дженнифер большая свита, которая следует за ней каждый день: команда гламурных стилистов, видеооператоры, фотографы, ассистенты, тренеры. Она пыталась заставить Бена понять, что быть Дженнифер Лопес - это работа 24/7. Она - ее бренд, которым певица живет и дышит, в то время как Бен может оставить свою работу за дверью, если захочет. Дженнифер держит голову высоко. Она не хочет, чтобы ее считали злодейкой», - объяснил Page Six инсайдер.