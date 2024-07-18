Cпустя менее чем два года после свадьбы Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили разойтись. Почему так произошло, ходит много слухов, а одна из версий - сложный характер певицы. Изданию Page Six инсайдер сообщил, что стало истинной причиной краха истории любви Лопес и Аффлека.
Названа одна черта характера Дженнифер Лопес, которая разрушила ее брак с Беном Аффлеком
По словам анонимного источника, склонность Джей Ло драматизировать из-за все вокруг довела Бена. И хотя она была женщиной его мечты, даже это не помогло актеру выдержать происходящее.
«Он расстроен и подавлен из-за того, что ничего не вышло, хотя он знает, что положить конец отношениям - это правильное решение. У Дженнифер большая свита, которая следует за ней каждый день: команда гламурных стилистов, видеооператоры, фотографы, ассистенты, тренеры. Она пыталась заставить Бена понять, что быть Дженнифер Лопес - это работа 24/7. Она - ее бренд, которым певица живет и дышит, в то время как Бен может оставить свою работу за дверью, если захочет. Дженнифер держит голову высоко. Она не хочет, чтобы ее считали злодейкой», - объяснил Page Six инсайдер.
Не так давно представитель Дженнифер заявил, что Бен и его команда нарочно выставляют поп-диву виновницей развода. На деле же актер может похвастаться не менее скверным, брюзгливым характером. Сейчас Дженнифер Лопес собирается открыть миру правду о том, какая она на самом деле, показав обратную сторону Бена Аффлека.