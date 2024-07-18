ВИДЕО «Я в отношениях»: Вера Брежнева после развода с Меладзе удивила признанием

Несмотря на то, что после разрыва уже прошло много времени, знаменитости до сих пор не говорят о причинах развода. Брежнева не скрывает, что разрыв отношений с Меладзе был для нее достаточно сложным.

Певица долгое время не могла оправиться от пережитого, но при этом артистка благодарна Константину за годы совместной жизни. Более того, как признается Вера, бывший брак подготовил ее к новым отношениям.

Звезда неохотно говорит о личной жизни, но она все же рассказала в новом выпуске YouTube-канала Адели Исламгуловой, находится ли сейчас в отношениях. Во время ответа Брежнева нервничала и держала долгую паузу, думая, как лучше ответить. Наконец, певица призналась, что сейчас она в отношениях, но с самой собой.

Может ли ее поведение намекать на то, что рядом с ней уже есть любимый человек, о котором исполнительница пока не хочет говорить, остается только догадываться.

«Я могу сказать следующее: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях - с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила. Сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром - они, конечно, уже совсем другие», - поделилась Вера.

К слову, артистка и продюсер поженились тайно 23 октября 2015 году в Италии. Впоследствии ходили слухи, что у пары не все так хорошо в отношениях. Впервые сама Вера намекнула на развод с мужем в 2020 году. Позже поговаривали, что причиной разрыва могли стать разные политические взгляды.