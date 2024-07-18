Раскрыта баснословная сумма долгов, оставшихся после смерти звезды «Зачарованных»

The US Sun пишет, что вдобавок к многолетней борьбе с раком у Шеннен были непосильные финансовые долги, которые актриса так и не смогла погасить к моменту своей кончины. Она столкнулась с большими трудностями, была вынуждена взять ипотеку на три миллиона долларов и кредит на сумму 150 тысяч долларов - закрыть их она не успела.

Осложнилось дело еще и затяжным бракоразводным процессом с фотографом Куртом Исваринко, который до последнего не хотел окончательно расторгать брак с Доэрти. Сама же актриса была уверена, что ее муж просто хочет получить наследство после того, как ее не станет.

Издание пишет, что ежемесячно размер долга увеличивался на протяжении последнего года. Шеннен задолжала не только банку, но и адвокатам. В сумму долга входит как неоплаченный налог на недвижимость, так и прочие более мелкие расходы, которые в совокупности довели актрису до критического положения.

Как именно родным покойной придется выплачивать долги, неизвестно. Однако уточняется, что в распоряжении актрисы был дом в Калифорнии, который оценивается в шесть миллионов долларов. Вероятно, этот дом семье знаменитости и придется выставить на продажу.