СМИ сообщили, что телеведущий Владимир Познер госпитализирован со злокачественным заболеванием

Журналист и телеведущий Владимир Познер попал в больницу, информирует Telegram-канал Mash.

Со ссылкой на осведомленный источник канал утверждает, что у Познера диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

В прошлом месяце Владимир Познер обратился к врачам. Он пожаловался на ухудшение самочувствия и был госпитализирован. Ему была сделана химиотерапия, а сейчас он наблюдается у онколога.

Позднее сам Познер отреагировал на информацию о своей госпитализации из-за рака. В своем Telegram-канале он назвал эти сообщения враньем.

«В СМИ появилась информация, что я попал в больницу и у меня якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни - полное вранье», - отметил Познер.

Он добавил, что абсолютно здоров и сейчас находится на международном семинаре в Стамбуле. Напомним, что в одном из своих интервью Владимир Познер рассказал, что дважды перенес онкологию.