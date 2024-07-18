ВИДЕО Посетители Кадриорга стали свидетелями необычной прогулки на BMW: вмешалась полиция

Водитель внедорожника не заметил знак, запрещающий проезд, и поехал прямо через парковую зону.

«Когда водитель понял, что за ним следует патрульный автомобиль, нарушитель попытался увеличить свои шансы на побег, направившись вверх по крутому склону парка с резким углом наклона. В этот момент ему крупно не повезло - на его пути оказалась большая группа велосипедистов», - пишет автор видео Андрей Лобанов.

Непростой путь водителя BMW был усыпан щебенкой, что значительно усложнило задачу.

Полицейский патруль неспешно последовал за нарушителем. Полицейский, поняв по жестам велосипедистов правильное направление движения, махнул им рукой в знак благодарности.

В итоге, полицейский патруль догнал и остановил перепуганного водителя BMW. Полиция прокомментировала этот случай, отметив, что водитель не заметил знак, запрещающий проезд. «Полицейский патруль, который заметил это нарушение, вынес водителю устное предупреждение», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.