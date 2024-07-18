ВИДЕО «Часто чувствую этот запах!» Жители Таллинна высказались о качестве морской воды

Эдуард

Могло быть и лучше, можно было бы что-то придумать с водорослями. Вижу, что стараются исправить ситуацию. Трактор, видимо, какой-то ездил, убирал. Запах все был в Эстонии, водоросли и 30 лет назад также пахли и также их старались убирать. Думаю, что это все вполне естественно для нашего моря.

Фото: Кадр из видео

Виталий

Я впервые на этом пляже, но всем доволен. Думаю, что запах и водоросли в целом вполне естественны. Лето, жара, вода цветет. Вода вполне приятная.

Фото: Кадр из видео

Хольгер

Необходимо выяснить, в чем может быть причина. А затем привести все в порядок, возможно, очистить каким-то специальным оборудованием. Я не могу сказать, в чем причина. Тем не менее мне все нравится, здесь все отлично. Вода подходящая.

Фото: Кадр из видео

Наталья

Вода замечательная. Чтоб всегда была такая! Вот сейчас, во время прилива, вода очень чистая. И, кстати, присутствие медуз вам это подтвердит. Живые организмы не жили бы в плохой воде!

Фото: Кадр из видео

Маргарита

Я не купаюсь, уже не тот возраст, больные кости. Неприятный запах? Да, бывает, но точную причину назвать не могу. Пусть разбираются специалисты. Честно говоря, я живу здесь неподалеку и, выходя на балкон, чувствую этот запах и это, конечно же, неприятно.

Фото: Кадр из видео

Ирина

Я здесь не купаюсь. Знаете, я слушаю новости и купаться на этом пляже часто не рекомендуют. Однако здесь чудесный морской запах. Это прекрасный пляж, жаль, что иногда происходят какие-то нарушения качества воды.

Фото: Кадр из видео