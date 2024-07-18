Жаркая летняя погода - отличная возможность для необремененных работой, чтобы провести день на пляже! Особенно приятно отдыхать на чистом и ухоженном берегу. Многие жители столицы обеспокоены запахом, исходящим от моря.
ВИДЕО ⟩ «Часто чувствую этот запах!» Жители Таллинна высказались о качестве морской воды
Эдуард
Могло быть и лучше, можно было бы что-то придумать с водорослями. Вижу, что стараются исправить ситуацию. Трактор, видимо, какой-то ездил, убирал. Запах все был в Эстонии, водоросли и 30 лет назад также пахли и также их старались убирать. Думаю, что это все вполне естественно для нашего моря.
Виталий
Я впервые на этом пляже, но всем доволен. Думаю, что запах и водоросли в целом вполне естественны. Лето, жара, вода цветет. Вода вполне приятная.
Хольгер
Необходимо выяснить, в чем может быть причина. А затем привести все в порядок, возможно, очистить каким-то специальным оборудованием. Я не могу сказать, в чем причина. Тем не менее мне все нравится, здесь все отлично. Вода подходящая.
Наталья
Вода замечательная. Чтоб всегда была такая! Вот сейчас, во время прилива, вода очень чистая. И, кстати, присутствие медуз вам это подтвердит. Живые организмы не жили бы в плохой воде!
Маргарита
Я не купаюсь, уже не тот возраст, больные кости. Неприятный запах? Да, бывает, но точную причину назвать не могу. Пусть разбираются специалисты. Честно говоря, я живу здесь неподалеку и, выходя на балкон, чувствую этот запах и это, конечно же, неприятно.
Ирина
Я здесь не купаюсь. Знаете, я слушаю новости и купаться на этом пляже часто не рекомендуют. Однако здесь чудесный морской запах. Это прекрасный пляж, жаль, что иногда происходят какие-то нарушения качества воды.