Сильвия Ильвес призналась, что едет в Турцию ради косметической процедуры: «Немного переживаю...»

Перевод: Седа Дунгурова

Сильвия Ильвес рассказала, что ей всегда доставляли дискомфорт ее неровные зубы. Именно поэтому она летит в Турцию, где ей установят виниры.

«Я еду к врачам. На самом деле немного переживаю. Я не знаю, как выглядит этот процесс», - комментирует виолончелистка. Она добавляет, что впереди путешествие, которое изменит ее жизнь.

Весной Сильвия Ильвес переехала в квартиру, расположенную в Старом городе, и приоткрыла двери своего красочного гнездышка. Тогда она сказала: «Если описывать мой дом, то он как красивая картина без рамы. Так я сказала и своему бывшему. Такого же типа женщина с детьми, работой, суматошным ритмом жизни, мечтает о мужчине, который обрамит ее дом. Я хладнокровна, когда вижу, что мужчина слабее меня».

Виолончелистка также дала нам возможность заглянуть в ее огромный гардероб, который пестрит интересными нарядами. «Сегодняшний стиль - это не то, к чему лежит моя душа. Я по натуре старая душа: я могла бы жить в особняке или усадьбе, где много детей. В старину у женщин было много детей и места. Меня привлекают кружева и жемчуг - вся эта тематика», - делится Сильвия Ильвес.