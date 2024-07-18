Муж Скарлетт Йоханссон прокомментировал ее поцелуи с другими мужчинами

Муж Скарлетт Йоханссон Колин Джост отреагировал на ее экранные поцелуи с другими мужчинами.

Комика спросили, не ревновал ли он, проводя время на съемочной площадке фильма «Возьми меня на Луну», в котором героиня Скарлетт завязала экранный роман с Ченнингом Татумом, который помолвлен с Зои Кравиц.

«Я думаю, что если бы я был, у меня были бы проблемы», - признался Колин, прежде чем указать на момент, когда ему случайно пришлось увидеть видеомонтаж из сцен, в которых жена целует других мужчин.

«Когда Скарлетт выиграла премию American Cinematheque Award [в 2021 году], мы были там, и одной из вещей того вечера был целый монтаж поцелуев», - вспомнил Джост.

Новый фильм Скарлетт Йоханссон, который вышел в кинотеатрах 12 июля 2024 года, является романтической комедией, в которой NASA снимает фальшивую посадку на Луну как запасной план на случай, если миссия «Аполлон-11» столкнется с трудностями.

Йоханссон и Джост впервые вызвали слухи о романе в 2017 году после вечеринки 42 сезона Saturday Night Live в мае, через два месяца после того, как актриса стала ведущей шоу в пятый раз. Они тайно поженились в 2020 году, а в августе 2021 удивили поклонников новостью о том, что у них родился первый общий ребенок, сын Космо.

Скарлетт также является мамой девятилетней дочери Роуз от бывшего мужа Ромена Дориака.