ВИДЕО Американская звезда кантри-музыки извинилась за исполнение гимна США в пьяном виде

«Прошлым вечером я была пьяна, — написала четырехкратная номинантка на премию «Грэмми». Сегодня я направляюсь в реабилитационный центр, чтобы получить необходимую помощь. Я была сама не своя вчера вечером. Я приношу извинения перед бейсбольной лигой, всеми болельщиками и страной, которую я так люблю, за это исполнение».

«Я дам вам знать, как проходит реабилитация - я слышала, что там очень занятно», - добавила она.

В социальных сетях пение Андресс назвали одним из худших исполнений государственного гимна в истории.

Definitely one of the anthems of all time pic.twitter.com/LvSYSmR1wF — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 16, 2024

Заголовок Daily Beast гласил: «Новое худшее исполнение национального гимна за всю историю объединяет Америку».

Нашлись и те, кто поддержал певицу после ее извинений. «Быть такой открытой - это многого стоит. Ты справишься. Держись!» - сказала певица Карли Пирс.

А один из фанатов выложил видео с Андресс на сцене на недавнем концерте, чтобы показать ее «настоящий талант».

В 2010 году Андресс выступила в сериале NBC The Sing-Off, а после начала сольной карьеры была номинирована на премию Грэмми 2021 года в категории «Находка года».

Она также стала соавтором хитовой песни Boys исполнителя Charli XCX и композиции Girl In The Mirror Бебе Рекши.