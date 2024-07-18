Пара начала бракоразводный процесс еще в 2016 году. До сих пор они решают судьбу совместных бизнесов.
Анджелина Джоли просит Брэда Питта окончательно закончить развод
Голливудская актриса Анджелина Джоли хочет, чтобы ее бывший муж Брэд Питт отказался от иска против нее относительно основы их судебной драмы - французской винодельни Chateau Miraval - через ее адвоката Пола Мерфи. Об этом пишет People.
Многодетная мама хочет, чтобы Питт «прекратил ссору» после того, как он подал на нее в суд за продажу ее половины винодельни в октябре 2021 года за 67 миллионов долларов.
Джоли попросила, чтобы актер раскрыл любые контакты с третьими лицами, которые он имел после их частной поездки на самолете в 2016 году, во время которой Питт в состоянии алкогольного опьянения якобы оскорблял жену и их сына Мэддокса.
В феврале 2022 года Брэд Питт подал в суд на Анджелину за продажу винодельни Chateau Miraval. Они владели 50/50, и Джоли продала свою долю российскому олигарху Юрию Шефлеру. Холдинговая компания, которая контролирует ее долю Miraval, называется Nouvel.
Питт просил отменить продажу и требовал денежной компенсации, однако продажа состоялась 5 октября 2021 года.
В июне 2023 года Брэд подал измененную жалобу о продаже ее части винодельни. Этот судебный процесс по продаже части винодельни все еще продолжается.
«Когда Анджелина снова просит мистера Питта прекратить войну и наконец вывести их семью на ясный путь к исцелению, если мистер Питт не отзовет свой иск, у Анджелины нет другого выбора, кроме как получить доказательства, необходимые, чтобы доказать, что его обвинения неправильные», - сказал адвокат голливудской актрисы.
Знаменитости, которые познакомились в 2004 году во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», стали родителями шестерых детей: сыновей Мэддокса, 22, Пакса, 20, и Нокса, 16, а также дочерей Захары, 19, Шайло, 18, и Вивьен, 16. Пакс, Шайло и Вивьен - биологические дети пары.
Они поженились в августе 2014 года после 10 лет отношений, но актриса подала на развод в сентябре 2016 года.