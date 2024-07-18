Анджелина Джоли просит Брэда Питта окончательно закончить развод

Голливудская актриса Анджелина Джоли хочет, чтобы ее бывший муж Брэд Питт отказался от иска против нее относительно основы их судебной драмы - французской винодельни Chateau Miraval - через ее адвоката Пола Мерфи. Об этом пишет People.

Многодетная мама хочет, чтобы Питт «прекратил ссору» после того, как он подал на нее в суд за продажу ее половины винодельни в октябре 2021 года за 67 миллионов долларов.

Джоли попросила, чтобы актер раскрыл любые контакты с третьими лицами, которые он имел после их частной поездки на самолете в 2016 году, во время которой Питт в состоянии алкогольного опьянения якобы оскорблял жену и их сына Мэддокса.

В феврале 2022 года Брэд Питт подал в суд на Анджелину за продажу винодельни Chateau Miraval. Они владели 50/50, и Джоли продала свою долю российскому олигарху Юрию Шефлеру. Холдинговая компания, которая контролирует ее долю Miraval, называется Nouvel.

Питт просил отменить продажу и требовал денежной компенсации, однако продажа состоялась 5 октября 2021 года.

В июне 2023 года Брэд подал измененную жалобу о продаже ее части винодельни. Этот судебный процесс по продаже части винодельни все еще продолжается.

«Когда Анджелина снова просит мистера Питта прекратить войну и наконец вывести их семью на ясный путь к исцелению, если мистер Питт не отзовет свой иск, у Анджелины нет другого выбора, кроме как получить доказательства, необходимые, чтобы доказать, что его обвинения неправильные», - сказал адвокат голливудской актрисы.

Знаменитости, которые познакомились в 2004 году во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», стали родителями шестерых детей: сыновей Мэддокса, 22, Пакса, 20, и Нокса, 16, а также дочерей Захары, 19, Шайло, 18, и Вивьен, 16. Пакс, Шайло и Вивьен - биологические дети пары.

Они поженились в августе 2014 года после 10 лет отношений, но актриса подала на развод в сентябре 2016 года.