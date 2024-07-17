ФОТО Наоми Кэмпбелл на шестом десятке ошеломила идеальным телом в крошечном бикини

Звезда подиумов 1990-х была одета в бикини золотистого цвета и солнцезащитные очки. Пляжный образ Наоми Кэмпбелл дополнила украшениями в виде браслетов на ногах, подвесок на бедрах и шее, а также черным головным убором, похожим на тюрбан.

Naomi Campbell Wows In Gold Bikini During Ibiza Getaway With Gal Pals | Click to read more 👇 https://t.co/J2Cn7KwMoo — TMZ (@TMZ) July 17, 2024

Вместе с ней 46-летие звезды «Форсажа» Мишель Родригес отмечала мексиканская актриса Эйса Гонсалес, а также продюсер и мультимиллионер из Саудовской Аравии, 37-летний Мохаммед Аль Турки, с которым одно время Наоми приписывали роман.

Мохаммед Аль Турки и Наоми Кэмпбелл. Фото: Isabel Infantes

Несколько раз бизнесмена и модель замечали вместе на мероприятиях, а последний раз видели на премии BAFTA. По сообщениям источника из близкого круга Наоми, модель с Мохаммедом связывает только близкая дружба, а сама она одинока и сосредоточена на воспитании детей.

Недавно звезда впервые рассказала о том, что ее дети родились благодаря суррогатной матери, хотя многие догадывались об этом. Она также сообщила, что дочь родилась в мае 2021 года, а сын в июне 2023. Имена детей Наоми раскрывать не стала.