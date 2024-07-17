Какой поступок принца Уильяма довел Меган Маркл до истерики и привел в ярость Гарри

Все случилось сразу после выхода скандальных мемуаров «Запасной», где Гарри не единожды говорил о том, что все его близкие, включая Уильяма, издевались над его возлюбленной.

Уильям выпустил официальное заявление в том числе от лица Гарри, не обговорив его с братом, где опроверг написанное. Меган, узнав о случившемся, разразилась слезами.

«Я не мог в это поверить. Никто не спрашивал у меня разрешения поставить свое имя под таким заявлением. Я позвонил Меган и рассказал ей. Она разразилась слезами, потому что дворец был рад лгать, чтобы защитить моего брата. И все же за три года они так и не захотели сказать правду, чтобы защитить нас», - говорит принц Гарри.

По его словам, с этого момента отношения с Уильямом стали в разы хуже, чем прежде. Гарри винит брата в том, что тот стал жертвой «фирмы» и пошел на поводу дворца, предав тем самым их связь.