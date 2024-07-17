Меган Маркл и принц Гарри не успели сообщить о работе над новым проектом для Netflix, как в Сети уже разгорелся скандал. Связан он, разумеется, с королевской семьей. В небольшом тизере к будущему документальному сериалу Гарри раскрыл поступок своего старшего брата, который просто довел Меган до истерики, сообщает Express.
Какой поступок принца Уильяма довел Меган Маркл до истерики и привел в ярость Гарри
Все случилось сразу после выхода скандальных мемуаров «Запасной», где Гарри не единожды говорил о том, что все его близкие, включая Уильяма, издевались над его возлюбленной.
Уильям выпустил официальное заявление в том числе от лица Гарри, не обговорив его с братом, где опроверг написанное. Меган, узнав о случившемся, разразилась слезами.
«Я не мог в это поверить. Никто не спрашивал у меня разрешения поставить свое имя под таким заявлением. Я позвонил Меган и рассказал ей. Она разразилась слезами, потому что дворец был рад лгать, чтобы защитить моего брата. И все же за три года они так и не захотели сказать правду, чтобы защитить нас», - говорит принц Гарри.
По его словам, с этого момента отношения с Уильямом стали в разы хуже, чем прежде. Гарри винит брата в том, что тот стал жертвой «фирмы» и пошел на поводу дворца, предав тем самым их связь.