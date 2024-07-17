У мужа Серены Уильямс обнаружили инфекционное заболевание: «В шоке, но симптомов, к счастью, нет»

41-летний бизнесмен рассказал о состоянии своего здоровья в серии постов в соцсети Х во вторник, 16 июня, заявив, что врачи сообщили ему о диагнозе после того, как он прошел ряд медицинских процедур.

«Прошел полный комплекс медицинских обследований, тестов и так далее и обнаружил, что у меня болезнь Лайма, - написал предприниматель. - В шоке, но симптомов, к счастью, нет. Буду лечить».

Оганян объяснил некоторые сложные детали, лежащие в основе его диагноза: «Уровень хорошего холестерина слишком низкий. Уровень плохого холестерина в пределах нормы. Нужно над этим работать».

Алексис заявил, что, хотя у него в семье есть родственники, страдающие этим заболеванием, диагноз застал его врасплох, поскольку он не входит в группу, которая географически обычно подвержена этому заболеванию.

«Я так мало времени провожу в дикой местности/на северо-востоке, что это стало для меня настоящим сюрпризом», - поделился он.