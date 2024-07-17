Умер звезда сериала «Нюхач»

«Отошел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Покойся с миром, друг! Вечная память!», - написали на странице театра.

Что именно стало причиной смерти актера пока не известно. О дате прощания с актером сообщат позже.

В 2019 году актер появился в фильме «Подорожники». С 2015 по 2017 год Игоря Щербака можно было увидеть в таких фильмах как «Доктор Ковальчук», «Тройная защита», «Любимая учитель», «Центральная больница», «Отдел 44». В 2013 году актер снимался в проекте «Нюхач». Также среди его ролей фильмы «Матч» (2011), «Русский треугольник» (2007), «Ловушка» (1993).