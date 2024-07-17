Скандальная София Стужук опозорилась поведением в Латвии: блогера подозревают в нарушении закона

Лесник поехал по указанному на найденных в мусорных пакетах документах адресу. Мужчину встретила женщина, которая, вероятно, является няней детей Софии Стужук. Женщина заверила, что мусор из леса обязательно заберут, но этого так и не случилось.

«Она сказала, что отходы вывезут, и я ей доверился. Пришел на следующий день, отходы были, даже через день ничего не изменилось. В этом случае мне очень повезло, что данные владельцев тоже были среди отходов», - говорит лесничий.

К слову, хаотичный вывоз мусора в Латвии запрещен. На блогера и ее мужа могут заявить в полицию, ведь среди мусора обнаружили именно их данные.

София Стужук родилась в Украине. Ее первый муж - блогер Дмитрий Стужук, в браке с которым родились трое детей, умер 16 октября 2020 после продолжительной борьбы с коронавирусом. Недуг звезды Сети осложнился из-за серьезных проблем с сердцем.

После начала войны в Украине София переехала в Латвию, где вышла замуж во второй раз за Антона Левандского и родила ему дочь.