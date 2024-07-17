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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Слезы и просьбы о помощи: известный эстонский комик выкладывает крайне тревожные видео

Наталья Зюзкова
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Фото: Kuvatõmmised TikToki videost / Elu24 kollaaž

В TikTok внимание привлек аккаунт Ханнеса Вырно, известного своими выступлениями в Kreisiraadio. Во время прямых эфиров мужчина плакал. Масла в огонь подливал фейковый аккаунт Kuuuurija, от лица которого мужчине писали очень странные вещи.

Фанаты обеспокоены поведением Ханнеса Вырно, как в видео в TikTok, так и во время прямых трансляций на этой же платформе. Некоторые даже обратились в редакцию Elu24.

С 15 июня Вырно начал выкладывать видео в TikTok, в которых просит о помощи, плачет, и делает другие вызывающие вопросы вещи. В недавнем видео он ничего не говорит, а просто плачет. Он наложил на видео грустную музыку и добавил теги, такие как «помогите мне», «help me» и «сломлен».

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