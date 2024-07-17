ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Слезы и просьбы о помощи: известный эстонский комик выкладывает крайне тревожные видео

В TikTok внимание привлек аккаунт Ханнеса Вырно, известного своими выступлениями в Kreisiraadio. Во время прямых эфиров мужчина плакал. Масла в огонь подливал фейковый аккаунт Kuuuurija, от лица которого мужчине писали очень странные вещи.
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Фанаты обеспокоены поведением Ханнеса Вырно, как в видео в TikTok, так и во время прямых трансляций на этой же платформе. Некоторые даже обратились в редакцию Elu24.