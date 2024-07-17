ЧИСЛО БЕДНОСТИ Нумеролог рассказал, какую сумму нельзя одалживать

Нумеролог рассказал, что если человек часто встречает в повседневной жизни повторяющиеся двойки (на номерах машин, в документах, случайно бросив взгляд на часы и так далее), то это знак Вселенной. Две двойки - призыв не терять веру в себя, не опускать руки. Три двойки указывают на грядущие перемены: на то, что вами выбран правильный путь.

Также в нумерологии рассматриваются не только значения отдельных чисел, но и их сумма. Так, четыре двойки при сложении дают число восемь, что указывает на излишнюю суету.

«Скорее всего, ваша жизнь наполнена сомнениями, излишними амбициями и ненужными чувствами. Необходимо остановиться и прислушаться к себе, измениться внутренне для достижения поставленных целей. Лучше сначала сосредоточиться на одной цели и довести начатое до конца. У вас все получится!» - объясняет нумеролог.

Если в полной дате рождения много двоек (например, человек родился 2 февраля 1992 года) то это указывает на то, что он - донор энергии. У таких людей, как правило, хватает сил выполнять большой объем работы. Им просто необходимо физически тратить энергию, иначе она, не получив выхода, даст негативный всплеск в эмоциональном плане - в виде ссор. Также нерастраченная энергия может остаться с человеком в виде лишнего веса. Таким людям особенно важно больше двигаться, заниматься спортом.

«Это люди, которые спокойно могут устраивать бойкоты, хорошие манипуляторы. Свое отношение, любовь показывают делом, реже словами», - отмечает еще одну особенность эксперт.

Ну а в денежной нумерологии двойка, как и единица - число бедности, сомнений. В сочетании с нулями эти вибрации только усилятся. Поэтому нумеролог не советует хранить в кошельке купюры номиналом 20 и 200 евро. Эти же суммы не стоит давать взаймы и брать в долг. Также нельзя хранить деньги в двух кошельках.